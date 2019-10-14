إبراهيم لـ«الوطن»: مخابز المنطقة الشرقية تعمل بالكامل

أكد مدير الشركة العامة للمخابز الآلية جليل إبراهيم بأن مخابز المنطقة الشرقية في الحسكة والقامشلي تعمل بشكل طبيعي لتأمين الخبز للمواطنين، ما عدا مخبز مدينة المالكية بسبب نزوح السكان منها بسبب العدوان التركي على المنطقة الشرقية، وبالتالي توقف عن العمل ولكنه جاهز فنياً للعمل عند الحاجة إليه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح إبراهيم أن جميع المخابز التابعة للشركة في مدن ومناطق المنطقة الشرقية لديها احتياطات كافية لتوفير الخبز لسكانها أو النازحين القادمين من مدن أخرى، مطمئناً الأهالي بأنه لا مخاوف من أي نقص في الخبز.

وأشار إبراهيم إلى أنه سقط شهيدان من عمال مخبزي القامشلي والمالكية نتيجة العدوان التركي، مؤكداً أن مخبز القامشلي ما زال يعمل، ولفت إلى أن المخابز تخبز يومياً ما بين ألفي إلى 2200 طن يومياً من الدقيق التمويني وبالتالي هذه الكمية ينتج عنها قرابة 2600 طن خبز، موضحاً أن الإنتاج مستقر في الفترة الحالية مع استقرار الطلب على الخبز.

وأشار إلى أن الشركة تعمل لتطوير العمل في المخابز وتحسين نوعية رغيف الخبز وتطوير خطوط الإنتاج.