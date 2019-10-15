علامات تحذر المرأة من السكتة الدماغية

أكدت الجمعية الألمانية لعلاج ​السكتة الدماغية​ أن ​المرأة​ أكثر عُرضة للإصابة بهذه السكتة، موضحةً أن عوامل الخطورة تتمثل في وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل ​حبوب منع الحمل​ وارتفاع ضغط الدم​ المرتبط بالحمل.

وتتمثل عوامل الخطورة الشائعة في ​السكري​ و​زيادة الوزن​ و​التدخين​، وقلة الحركة والصداع النصفي​ المصحوب بالأورة، أي اضطراب إدراكي للحواس.

أما أعراض السكتة الدماغية فتتمثل بالدوار الشديد وآلام الصدر واضطرابات الرؤية المفاجئة، واضطرابات الكلام المفاجئة والشلل المفاجئ على جانب واحد، واضطرابات الإحساس وصعوبات البلع.

وشددت الجمعية على سرعة استدعاء الإسعاف عند ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها.