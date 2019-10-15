عربي ودولي

الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته

| روسيا اليوم– اليوم السابع

الأربعاء, 16-10-2019

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات، وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائماً التزامهم الكامل بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتظل القوات المسلحة دائماً حصناً منيعاً لشعب مصر العظيم ودرعاً قوياً للوطن.
وجاء تصريح زكي خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة «رعد 31» مع الرماية بالذخيرة الحية، التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، التي تستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات «أكتوبر المجيدة».
إلى ذلك نشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية فيديو بعنوان «نسور في السماء»، تم فيه عرض أبرز مقاتلات ومروحيات الجيش المصري، وذلك خلال الاحتفالات بعيد القوات الجوية المصرية.
وظهرت في الفيديو مجموعة من المقاتلات المصرية والمروحيات إضافة إلى طائرات من دون طيار، وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر، واللافت هو ظهور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري المخصص للطيارين وهو داخل مروحية «كا-52» «التمساح».

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