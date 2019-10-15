أمين فرع الرقة لحزب البعث لـ«الوطن»: الجيش قد يدخل المدينة في أي لحظة

كشف أمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي، عبد الإله الهادي، أن الجيش العربي السوري بات جاهزاً للدخول إلى مدينة الرقة، وقد يحصل هذا الأمر في أي لحظة.

الهادي، وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أوضح أن خريطة انتشار الجيش وتموضعه في الوقت الحالي في منطقة عين عيسى، يمهد في الأساس لدحر العدوان التركي.

ولفت الهادي إلى الحشود البشرية العارمة التي خرجت لاستقبال الجيش قبل وصوله، مشدداً على أن محافظة الرقة لم تكن يوماً إلا مع الدولة وخياراتها.