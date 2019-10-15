سورية فقدت أحد أشرس المدافعين عن مواقفها وقضاياها.. يوسف أحمد في ذمة الله

توفي مساء أمس بمشفى الشامي في دمشق عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزير والسفير السابق يوسف أحمد عن عمر يناهز ٧٢ عاماً بعد صراع مع المرض.

وبدأ أحمد مسيرته السياسية في صفوف الحزب في سن مبكرة من حياته حيث تدرج حتى أصبح عضواً للقيادة المركزية للحزب عام ٢٠١٣ مسؤولاً عن مكتب التنظيم.

عمل أحمد وزيراً للنقل ووزيراً للدولة وسفيراً لسورية في جامعة الدول العربية وشغل عدة مناصب حزبية خلال مسيرته.

وعرف الراحل بمواقفه الوطنية الصلبة ودفاعه الشرس عن سورية في المحافل العربية والدولية.

ولدى الأحمد ولدان ماهر ورشا وهو من مواليد عام ١٩٤٧.

ونعت القيادة المركزية لحزب البعث وآل الفقيد الرفيق يوسف أحمد حيث سيوارى الثرى يوم الخميس القادم في قرية عين شقاق بمحافظة اللاذقية.

أسرة تحرير «الوطن» تتوجه بأحر التعازي لآل الفقيد وأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»