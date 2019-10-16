الصفحة الأخيرة

علاقة غير متوقعة بين إجهاد الحامل وجنس المولود

| وكالات

الخميس, 17-10-2019

توصلت دراسة أميركية جديدة إلى أن النساء اللائي يرغبن في إنجاب ذكر، عليهن الاسترخاء قدر الإمكان لأن الإجهاد خلال الحمل من المرجح أن يؤدي إلى ولادة فتاة.
كما وجدت الدراسة أيضا، أن النساء اللائي يشعرن بالإرهاق أو الاكتئاب أثناء الحمل، معرضات بشكل أكبر لخطر الإصابة بالإجهاض في حال كن حاملات بذكر.
ولا توحي نتائج الدراسة بأن ضغوط الحياة اليومية يمكن أن تغير جنس الطفل في الرحم، ولكن الباحثين يعتقدون أن النساء القلقات أقل عرضة لإنجاب طفل ذكر لأن الأجنة من الذكور أقل قوة من أجنة الإناث في الرحم، حيث يعتقد أن الأجنة الذكور تستغرق وقتاً أطول لإكمال مراحل نموها المبكرة، مقارنة بالإناث، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات الهرمونات الناتجة عن القلق والتوتر والإجهاد.
ونظر الفريق في بيانات 187 امرأة حاملاً، تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً، مع 27 مؤشراً على الإجهاد النفسي والجسدي ونمط الحياة.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كاثرين مونك: «إن الرحم منزل مؤثر أولي، لا يقل أهمية عن المنزل الذي ينشأ فيه الطفل، إن لم يكن أكثر».
وأوضحت الدكتورة كاثرين أن هذا الإجهاد لدى النساء من المحتمل أن يكون ذا طبيعة طويلة الأمد.
وكشفت النتائج أنه من بين النساء اللائي تعرضن للإجهاد النفسي، أنجبت نسبة 40 بالمئة منهن فقط أطفالاً ذكوراً، ما يعادل نسبة فتاتين لكل ذكر.
ومن بين النساء اللائي تعرضن للإجهاد البدني، أنجبت أقل من الثلث (31 بالمئة) ذكراً، أي بنسبة تسع فتيات لكل أربعة أولاد.
كما توصلت النتائج إلى أن الأمهات المجهدات جسدياً، اللائي يظهرن علامات مثل ارتفاع ضغط الدم والميل إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، هن الأكثر عرضة للولادة المبكرة.
وأكدت الدكتورة كاثرين أن الصحة العقلية للأم لا تهم الحامل فقط بل طفلها المستقبلي أيضاً.

مقالات ذات صلة

الخميس, 17-10-2019

انتهاء عمليات تصوير فيلم «همزة وصل»

الخميس, 17-10-2019

جينيفر أنيستون تنضم إلى «أنستغرام»

الخميس, 17-10-2019

الاحتفال باليوم العالمي للأم المتحدة

الخميس, 17-10-2019

فتاة تنام بشعر مستعار لإخفاء الصلع

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock