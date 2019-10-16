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انتهاء عمليات تصوير فيلم «همزة وصل»

| الوطن

الخميس, 17-10-2019

أنهت المؤسسة العامة للسينما مؤخراً عمليات تصوير الفيلم القصير «همزة وصل» للمخرجة الشابة بتول جديد، وذلك ضمن منح دعم سينما الشباب لعام 2019.
ويروي الفيلم حكاية أربع إناث تختلف ظروفهن وخلفياتهن الاجتماعية تتقاطع حياتهن في أماكن متقاربة جغرافياً خلال بضع ساعات، يجدن أنفسهن أمام أحداث تغير من اتجاهاتهن لتكرس وجودهن في موقع الضحية.
ويمثل في الفيلم مرح حسن ومجدي مقبل ودينا خانكان وأليانا سعد وسالي أحمد وسليم صباغ وروبي إدريس وفاتن عيدو وكوكب الأسطى وعفراء حسين وصفاء سليمان.

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