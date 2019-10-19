الوثبة في الصدارة

اعتلى شباب الوثبة ترتيب فرق الممتاز بعد نهاية الأسبوع الثاني التي جرت مبارياته الجمعة بعد فوزه على مستضيفه الطليعة بهدفين، وجاء برصيد أربع نقاط كل من: الاتحاد بعد تعادله مع الشرطة بأربعة أهداف لكل فريق والكرامة من تعادله مع النواعير بهدف لمثله ثم النواعير والحرية الذي فاز على الجيش بهدف نظيف ويتقدم فريق على الآخر بفارق الأهداف، ويحتل تشرين المركز السادس بثلاث نقاط من فوزه على المجد ٣/١ وحطين الذي فاز على جبلة 2/1 ولعبا مباراة واحدة يليهما الوحدة بالرصيد نفسه بعد فوزه على المحافظة ٢/صفر إنما من مباراتين، ونالت فرق الشرطة وجبلة والجيش والطليعة نقطة واحدة، في حين جاء أخيراً فريقا المجد والمحافظة بلا نقاط.