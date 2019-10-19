رياضة

الوثبة في الصدارة

| الوطن

الأحد, 20-10-2019

اعتلى شباب الوثبة ترتيب فرق الممتاز بعد نهاية الأسبوع الثاني التي جرت مبارياته الجمعة بعد فوزه على مستضيفه الطليعة بهدفين، وجاء برصيد أربع نقاط كل من: الاتحاد بعد تعادله مع الشرطة بأربعة أهداف لكل فريق والكرامة من تعادله مع النواعير بهدف لمثله ثم النواعير والحرية الذي فاز على الجيش بهدف نظيف ويتقدم فريق على الآخر بفارق الأهداف، ويحتل تشرين المركز السادس بثلاث نقاط من فوزه على المجد ٣/١ وحطين الذي فاز على جبلة 2/1 ولعبا مباراة واحدة يليهما الوحدة بالرصيد نفسه بعد فوزه على المحافظة ٢/صفر إنما من مباراتين، ونالت فرق الشرطة وجبلة والجيش والطليعة نقطة واحدة، في حين جاء أخيراً فريقا المجد والمحافظة بلا نقاط.

مقالات ذات صلة

الأحد, 20-10-2019

الدوري السوري بنسخته التاسعة والأربعين ينطلق اليوم … الأبطال عشرة والجيش زعيم تاريخي بكل المقاييس

الأحد, 20-10-2019

في الدوري الممتاز: البطل يفتتح بلقاء قمة والوصيف غربته صعبة … ذكريات منوعة ومباريات امتحانية للكبير والصغير

الأحد, 20-10-2019

الدوري السوري ومضات وأبطال ثروة كروية وطنية

الأحد, 20-10-2019

فجر والحكيم في طائرة واحدة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock