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قتل الـ«DJ» لأن الموسيقا لم تعجبه

| وكالات

الإثنين, 21-10-2019

قتل رجل منسق موسيقا «DJ»، بسبب عدم رضاه عن الموسيقا التي شغلها في مقهى، بمنطقة كيروفسكي في مدينة ​لينينغراد​ في روسيا​.
وطالب الضيوف الـ«DJ» بتغيير الموسيقا لكن الأخير رفض، ما تسبب في غضب أحد الضيوف الذي حمل السكين وطعنه في قلبه، وبعد أن سار لعدة خطوات وقع على وجهه وتوقف عن الحركة.
وقد تم نقل الضحية إلى ​المستشفى​، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير، على حين أراد النادل، وهو شقيق المتوفى، حماية الـ«DJ» المصاب واقتحام الغرفة مع ساطور المطبخ، ولكن تدخل الزبائن ومنعوه.

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