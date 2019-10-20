رياضة

ثناء آسيوي للسومة.. مستوى جيد وأهداف بالجملة

| مأمون جبيلي

الإثنين, 21-10-2019

دفعت نجومية نجم منتخبنا الوطني الأول عمر السومة وموهبته التهديفية المميزة التي أضافها خلال الجولات الثلاث الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وآسيا 2023 في أستراليا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنح نجمنا السومة الثناء والإشادة العالية، حيث أثنى الاتحاد على المستويات الرائعة التي قدمها نجم منتخبنا الوطني عمر السومة المحترف مع الأهلي السعودي خلال مباريات المنتخب في جولاته الثلاث الأولى بالتصفيات المزدوجة أمام الفلبين والمالديف وغوام، مشيراً إلى وضعه بأبرز نجوم سورية عبر التاريخ، وأضاف الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي: على امتداد العامين الماضيين، أكد المهاجم عمر السومة أنه أفضل نجوم التشكيلة الحالية لمنتخب سورية بعدما واصل هواية التسجيل، فسجل الهاتريك في مباراة غوام وقاد من خلالها منتخب بلاده للفوز وصدارة المجموعة الأولى.
وواصل الاتحاد الآسيوي في مدح لاعبنا قائلاً: إنه وصل لعامه الرابع وهو يسير بخطا واثقة ليصبح واحداً من أبرز نجوم كرة القدم السورية على امتداد تاريخها إذا ما واصل تألقه في المرحلة القادمة.
وزاد التقرير الآسيوي أن السومة الذي بدأ مسيرته الدولية في عام 2012 خاض ما مجموعه 24 مباراة دولية، حيث تشير الإحصاءات المتوافرة لدى الاتحاد الآسيوي تسجيله إلى 15 هدفاً دولياً في هذه المباريات لكن تألقه مع المنتخب بدأ منذ عودته في المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 حيث سجل في ثلاث مباريات متتالية أمام إيران ثم في مباراتي الملحق الآسيوي أمام المنتخب الأسترالي وللإشارة فإن السومة تابع بعد عودته إلى السعودية قادماً من الإمارات مسلسل أهدافه الرائعة وسجل هدف فريقه الثالث في مرمى التعاون ضمن الأسبوع السابع من الدوري السعودي ووصف هدف السومة بالعالمي من حرة مباشرة كسب من خلاله فريقه كامل النقاط وحل به في وصافة الهدافين بخمسة أهداف خلف لاعب الهلال كارلوس إدوارد والذي يملك 6 أهداف.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 21-10-2019

افتتاح مثير لدوري الممتاز.. الشرطة نجم المرحلة بفوز كبير … ديربي دمشق برتقالي والوثبة يصدم الاتحاد والنواعير فرمل البحارة

الإثنين, 21-10-2019

الشرطة يخالف التوقعات.. وهدف قاتل للوثبة

الإثنين, 21-10-2019

دورينا الجديد

الإثنين, 21-10-2019

أرقام وألوان من الدوري الممتاز بمرحلته الأولى

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock