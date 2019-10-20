ثناء آسيوي للسومة.. مستوى جيد وأهداف بالجملة

دفعت نجومية نجم منتخبنا الوطني الأول عمر السومة وموهبته التهديفية المميزة التي أضافها خلال الجولات الثلاث الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وآسيا 2023 في أستراليا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنح نجمنا السومة الثناء والإشادة العالية، حيث أثنى الاتحاد على المستويات الرائعة التي قدمها نجم منتخبنا الوطني عمر السومة المحترف مع الأهلي السعودي خلال مباريات المنتخب في جولاته الثلاث الأولى بالتصفيات المزدوجة أمام الفلبين والمالديف وغوام، مشيراً إلى وضعه بأبرز نجوم سورية عبر التاريخ، وأضاف الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي: على امتداد العامين الماضيين، أكد المهاجم عمر السومة أنه أفضل نجوم التشكيلة الحالية لمنتخب سورية بعدما واصل هواية التسجيل، فسجل الهاتريك في مباراة غوام وقاد من خلالها منتخب بلاده للفوز وصدارة المجموعة الأولى.

وواصل الاتحاد الآسيوي في مدح لاعبنا قائلاً: إنه وصل لعامه الرابع وهو يسير بخطا واثقة ليصبح واحداً من أبرز نجوم كرة القدم السورية على امتداد تاريخها إذا ما واصل تألقه في المرحلة القادمة.

وزاد التقرير الآسيوي أن السومة الذي بدأ مسيرته الدولية في عام 2012 خاض ما مجموعه 24 مباراة دولية، حيث تشير الإحصاءات المتوافرة لدى الاتحاد الآسيوي تسجيله إلى 15 هدفاً دولياً في هذه المباريات لكن تألقه مع المنتخب بدأ منذ عودته في المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 حيث سجل في ثلاث مباريات متتالية أمام إيران ثم في مباراتي الملحق الآسيوي أمام المنتخب الأسترالي وللإشارة فإن السومة تابع بعد عودته إلى السعودية قادماً من الإمارات مسلسل أهدافه الرائعة وسجل هدف فريقه الثالث في مرمى التعاون ضمن الأسبوع السابع من الدوري السعودي ووصف هدف السومة بالعالمي من حرة مباشرة كسب من خلاله فريقه كامل النقاط وحل به في وصافة الهدافين بخمسة أهداف خلف لاعب الهلال كارلوس إدوارد والذي يملك 6 أهداف.