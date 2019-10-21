موعد مباريات كأس الجمهورية يحدد غداً

في معلومات خاصة لـ«الوطن» كشف رئيس لجنة تسيير اتحاد كرة القدم إبراهيم أبا زيد عن أن اتحاد اللعبة سيقرر في اجتماعه المقرر يوم غد الأربعاء في الفيحاء الموعد الرسمي لانطلاقة مباريات مسابقة الكأس وتحديداً لما يخص الدور الأول منها بعد أن أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد أواخر الأسبوع الماضي قرعة المسابقة بحضور مندوبي الأندية المشاركة التي قررت خوض المسابقة هذا الموسم والتي بلغ عددها 42 نادياً 14 منها من الدرجة الممتازة والبقية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، مع الإشارة هنا إلى مباريات الدورين الأول والثاني وأيضاً، الثالث ستقام على أرض محايدة ومن مرحلة واحدة في حين تم إقرار مباريات ربع نهائي المسابقة بطريقة الذهاب والإياب على أن تحسم مباريات الأدوار الثلاثة الأولى التي تنتهي بالتعادل عبر الركلات الترجيحية.

ويذكر أن قرعة المسابقة الخاصة بالدور الأول قد أسفرت عن تلك المواجهات فيلعب تلقطا مع العاصي والمخرم مع جديدة عرطوز والشيخ بدر مع الصفصافة والنورس مع النيرب وشرطة حلب مع شرطة حماة والسلمية مع بانياس والشيحة مع القلعة والحرية مع النضال والمجد مع عمال حلب والعربي مع الجهاد.

ويشار هنا إلى أن نادي الوثبة هو حامل لقب بطولة كأس الجمهورية في نسختها الأخيرة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الطليعة بفارق الركلات الترجيحية بعد التعادل بهدف لهدف.

إلى ذلك أعلن رئيس نادي الجزيرة المستقيل عبد الناصر كركو لـ«الوطن» أن مصير مشاركة فريق الجزيرة ولعب مبارياته المقررة بالدوري الممتاز لن يتم حسمه قبل مؤتمر النادي المقرر يوم 28 من الشهر الجاري حيث يتم عندها تشكيل إدارته الجديدة علماً أنه يوجد حالياً لجنة لتسيير أمور النادي.