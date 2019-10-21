وزير الصحة: عدد الأطباء والكوادر التي خرجت من سورية ليس قليلاً … برعاية الرئيس الأسد افتتاح مشفى شهبا بكلفة 1.5 مليار ليرة

أكد وزير الصحة نزار يازجي أن الكثير من الأطباء والكوادر خرجوا من سورية وعددهم ليس بالقليل وخصوصاً أصحاب الاختصاصات كجراحة القلب والأوعية.

وبرعاية الرئيس بشار الأسد تم أمس افتتاح مشفى شهبا الذي يخدّم نحو 125 ألف مواطن من 34 قرية في منطقة شهبا وبكلفة نحو 1٫5 مليار ليرة.

ورداً على سؤال لـ«الوطن» على هامش افتتاح المشفى اعتبر يازجي أن جراحة القلب جراحة نوعية وتم وضع المشافي التخصصية لتخديم المناطق بهذه الجراحة، فالمنطقة الوسطى تخدم عبر مشفى حماة والجنوبية عبر مشفى الباسل للقلب والمواساة ومشفيي الباسل في اللاذقية وحلب.

وأشار يازجي إلى أهمية مشفى شهبا في تخديم أهالي المنطقة عبر الرؤية التوظيفية له والبالغة 60 سريراً وسيبدأ بتقديم الخدمات بكل الاختصاصات بشكل تدريجي، مؤكداً أنه تم وضع منظومة الإسعاف في الخدمة.

وفي موضوع آخر أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال زيارته لمشروع سوق الهال على تنفيذ أكثر من 80 بالمئة منه، مؤكداً أن المشروع تنموي وتجاري بامتياز وهو يحقق خدمة كبيرة للتجار ولأهالي محافظة السويداء ولمجلس المدينة.

وشدد مخلوف على ضرورة الانتهاء من أعمال التعبيد للسوق قبل موسم الشتاء والمجبول الزفتي مؤمن وكل متطلباته المالية من الوزارة، منوهاً بأن كل متطلبات إنجاز السوق وإدخاله بالخدمة متوفرة، وبأن الأمر متعلق بحسن إدارة وتسريع إنجازه.