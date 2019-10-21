إرهابيو «التركستاني» يصعدون والجيش يمشط ريف اللاذقية الشمالي

بدأت وحدات الجيش السوري البرية المرابطة على الشريط الشرقي القريب من بلدة «كباني» عملية تمشيط ميداني شملت مساحات واسعة وتلالاً، تعتبر خطوط تماس مع معاقل إرهابيي «الحزب الإسلامي التركستاني» بمحاذاة الحدود التركية بريف اللاذقية الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الغربي.

وكشف مصدر ميداني لوكالة «سبوتنيك» الروسية عن وجود نشاط مسلح قامت به فصائل الإرهابيين التابعين لـ«الحزب الإسلامي التركستاني» التي استقدمت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى جبهة القتال، استعداداً لأي معركة مرتقبة مع القوات السورية التي تمتلك قوى بشرية ونارية كبيرة في تلك المنطقة. وتحدثت المصدر عن «استعدادات كبيرة ذات طابع ردعي لمختلف القوى العاملة في ريف اللاذقية، جاءت بالتوازي مع التصعيد على الأرض».