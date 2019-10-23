الساحل لمصالحة جمهوره

جماهير نادي الساحل على موعد مع اللقاء الثاني لفريقها في دوري المحترفين وسيكون الضيف فريق الاتحاد الذي تعادل بالأسبوع الأول مع الوثبة في حين الساحل تعرض لخسارة اعتبرها البعض مفاجأة أمام الفتوة بدمشق بهدفين والساحل يريد هذه المباراة لمصالحة جماهيره بعد خسارة الفتوة، وقد ركز المدرب عساف خليفة هذا الأسبوع على السلبيات التي ظهرت في مباراة الفتوة من أجل تلافيها وكذلك اجتمع رئيس نادي الساحل علي بلول مع اللاعبين ورفع من روحهم المعنوية وطلب منهم نسيان المباراة الماضية وفتح صفحة جديدة في لقاء الاتحاد القادم وأنه على ثقة كاملة بلاعبي الفريق من أجل تسجيل نتيجة إيجابية في المباراة المذكورة.

وعلى الطرف الآخر فقد عاد إلى تدريبات الفريق الجماعية المهاجم سامر خانكان والذي كان قد تعرض لإصابة في كتفه في مباراة الفريق الودية التي جرت سابقاً بحمص وكذلك تماثل المهاجم مجد شلهوم للشفاء من إصابته وبات هو الآخر جاهزاً للمشاركة في هذه المباراة.