السبيرز في أنفيلد وكلاسيكو في باريس وقمة جريحين في السييرا A … ديربي الرور على نار وصافة البوندسليغا

تأجل الكلاسيكو الإسباني إلا أن الإثارة ستكون حاضرة بالليغا خاصة أن فريقاً يدعى غرناطة بإمكانه خطف الصدارة عندما يلتقي بجاره بيتيس في أحد ديربيات الأندلس، وبالطبع لن تغيب المواجهات الكلاسيكية الكبرى عن الدوريات الأخرى، ففي إنكلترا سيكون موعد ليفربول المتصدر مع توتنهام المتراجع، ويسعى الريدز لعدم فقدان نقاط جديدة بعد نقطتي رحلة مانشستر، وفي فرنسا يتشابه الوضع تقريباً عندما يلتقي الباريسي المتصدر مع مرسيليا في كلاسيكو عدائي (جماهيرياً)، وفي ألمانيا تكتسي كل المباريات برداء الإثارة مع تقارب الفارق بين المتصدر مونشن غلادباخ الذي يلتقي فرانكفورت وبقية الملاحقين ومنهم قطبا الرور اللذان يخوضان ديربياً جديداً سيكون أبرز مباريات الجولة التاسعة، أما في إيطاليا فالأنظار تتجه إلى الأولمبيكو الذي يستقبل قمة الجريحين روما وميلان.

ديربي الرور

فرض فارق النقاط الضئيل بين المتنافسين في البوندسليغا عدداً من المباريات المهمة كل أسبوع ويأتي ديربي الرور (النهر) بين شالكه ودورتموند وسط هذا الزخم من المواجهات الفارقة على مستوى الترتيب فالثاني يتقدم على الأول بنقطة ويتأخر عن المتصدر بنقطة كذلك ما يعني أهمية قصوى لأسود فيسفاليا والرويال بلوز قبل لقائهما 95 ضمن منافسات الدوري والغلبة للأصفر بفارق فوز وحيد (33 مقابل 32) و29 تعادلاً وهذا يدل على مكانة الديربي بالنسبة للفريقين اللذين يفصل بين مدينتيهما نهر الرور رغم أن دورتموند يتقدم جاره بعدد الألقاب المتنوعة بواقع 21 لقباً مقابل 17.

هذا الموسم خسر دورتموند الذي يقوده المدرب ميشيل فافر مباراة واحدة كانت خارج ملعبه حيث لم يحقق أكثر من فوز من أربعة في رصيده، على حين جاره الذي يدربه ديفيد فاغنر (سبق له العمل مساعداً لكلوب في دورتموند) سجل فوزين وتعادلاً وخسارة واحدة على أرضه وهي النتائج ذاتها التي سجلها خارجه، في الموسم الماضي تبادلا الفوز كل في ملعب الآخر.

محاولات للاقتراب

في إنكلترا سيخوض ليفربول مباراة قمة مع السبيرز وقبلها يحاول السيتي وليستر تقليص الفارق، والثاني يفتتح الجولة على أرض ساوثهامبتون وهو الذي حقق الفوز هناك في زيارتيه الأخيرتين لكنه بالمقابل لم يفز في ثلاث مواجهات على ملعبه، أما السيتي فيستقبل العائد أستون فيلا والساعي للبقاء بين الكبار وحقق السيتيزينز الفوز في آخر 4 مواجهات في 2016 وما قبل بالريميرليغ، في حين تشيلسي الخارج من ثلاثة انتصارات أخيرة ورابع الترتيب فيلعب على أرض بيرنلي الثامن ولم يخسر البلوز هناك في ثلاث مواجهات أخيرة لكنه خسر مرة عام 2017 بملعبه.

وفي الليغا يحاول الجميع الاستفادة من تأجيل الكلاسيكو وعلى رأسهم الأتلتي الباحث عن الخروج من نغمة التعادلات أمام ضيفه بلباو الذي أخفق بالفوز في مبارياته الأربع الأخيرة وحقق بلباو الفوز بملعبه في إياب الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات عن الانتصار على الأتلتي.

وفي إيطاليا يبدو اليوفي وإنتر مرشحين على الورق للابتعاد عن البقية، فالأول يحل ضيفاً على ليتشي العائد وسادس عشر الترتيب في حين الثاني يستضيف بارما وسبق للنييرازوري الفوز بملعب بارما بالمواجهة الأخيرة بعد خسارته ذهاباً بالموسم الماضي وبالنتيجة ذاتها 1/صفر، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 10

– الجمعة: ساوثمبتون * ليستر (9.00).

– السبت: مان سيتي * أستون فيلا (1.30)، برايتون * إيفرتون، ويستهام * شيفيلد يونايتد، واتفورد * بورنموث (4.00)، بيرنلي * تشيلسي (6.30).

– الأحد: نيوكاسل * وولفرهامبتون (3.30)، ليفربول * توتنهام، الآرسنال * كريستال بالاس، نوريتش سيتي * مان يونايتد (6.30).

الإسباني – الأسبوع 10

– الجمعة: فياريـال * ألافيس (9.00).

– السبت: ليغانيس * مايوركا (4.00)، بلد الوليد * إيبار (6.30)، أتلتيكو مدريد * بلباو (8.45).

– الأحد: سلتا فيغو * سوسيداد (1.00)، غرناطة * بيتيس (3.00)، ليفانتي * إسبانيول (5.15)، إشبيلية * خيتافي (7.30)، أوساسونا * فالنسيا (9.45).

الألماني – الأسبوع 9

– الجمعة: ماينز * كولن (8.30).

– السبت: بايرن ميونيخ * يونيون برلين، فرايبورغ * لايبزيغ، شالكه * دورتموند، هيرتا برلين * هوفنهايم، بادربورن * دوسلدورف (3.30)، ليفركوزن * بريمن (6.30).

– الأحد: فولفسبورغ * أوغسبورغ (4.30)، مونشن غلاد باخ * فرانكفورت (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 9

– الجمعة: هيلاس فيرونا * ساسولو (8.45).

– السبت: ليتشي * يوفنتوس (3.00)، إنتر ميلانو * بارما (6.00)، جنوا * بريشيا (8.45).

– الأحد: بولونيا * سامبدوريا (1.30)، أتلانتا * أودينيزي، سبال * نابولي، تورينو * كالياري (4.00)، روما * ميلان (7.00)، فيورنتينا * لازيو (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 11

– الجمعة: نانت * موناكو (8.45).

– السبت: ليل * بوردو (5.30)، مونبيلييه * أنجيه، ريمس * نيم، بريست * ديجون، ستراسبورغ * نيس، ليون * ميتز (8.00).

– الأحد: رين * تولوز (4.00)، سانت إيتيان * أميان (6.00)، سان جيرمان * مرسيليا (10.00).