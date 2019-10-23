المقداد يترأس وفد سورية للاجتماع التحضيري لـ«حركة عدم الانحياز»

بمشاركة سورية، انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس، أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لدول حركة عدم الانحياز تحت شعار «التمسك بمبادئ باندونغ للتوصل إلى استجابة دقيقة ومناسبة لتحديات العالم المعاصر».

الوفد السوري المشارك، يترأسه نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وعضوية مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات عبد المنعم عنان، ومسؤول ملف الحركة عمار عوض.

ويأتي عقد الاجتماع الوزاري لدول الحركة في إطار التحضير لقمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، التي ستقام يومي الـ25 والـ26 من تشرين الأول الجاري في باكو.

وكان وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية خورخي أرياسا، سلّم رئاسة الاجتماع الوزاري لدول الحركة إلى وزير خارجية أذربيجان ألمار محمدياروف، حيث شدد الجانبان على أهمية التمسك بمبادئ باندونغ التي لا تخرج عن المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

وتضم حركة عدم الانحياز 120 دولة، فيما تحظى 7 دول و10 منظمات دولية بصفة مراقب فيها.