صابوني: مقتل تطوير القطاع العام هو في نظرتنا إليه أنه جزء من الوظيفة العامة … القادري: الاقتصاديون لم يجزموا هل لدينا نقص بسوق العمل أم بطالة؟!

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري وجود اختلالات عدة في سوق العمل، مضيفاً: الاقتصاديون في سورية إلى الآن لم يستطيعوا أن يجزموا هل لدينا نقص في العمالة أم لدينا بطالة.

وفي كلمــة له خلال افتتــاح ورشــة العمــل التي يقيمها المرصد العمالي حول تنظيم قطاع التدريب وأثــره على ســوق العمــل أكـــد القادري أن هناك متغيــرات كثـيرة طرأت على القوى العاملة أدت إلى تعميق الاختلال أو تغيير شكل الاختلال في سوق العمل.

وأشار القادري إلى أنه قبل الأزمة كان هناك بطالة بمعدلات مرتفعة واليوم الوضع مختلف قد تكون البطالة قطاعية أو احتكاكية وهنا يأتي دور التدريب وأهميته في إعادة تأهيل القوى العاملة والكوادر البشرية ورفع كفاءتها لتهيئتها للعمل في المجالات التي يحتاجها سوق العمل وهذا أكبر تحد يواجه سورية في سوق العمل.

ورأى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن مقتل تطوير سوق العمل هو في نظرتنا إلى القطاع العام الاقتصادي على أنه جزء من الوظيفة العامة، مشدداً على المؤسسات التي تعمل في التأهيل والتدريب القيام بدورها لأنها في الوقت الحالي لا تقوم به كما يجب.

ورداً على الطروحات في الورشة أشار الصابوني إلى وجود توجه لزيادة الاعتمادات بالتدريب التقني التخصصي والبحث العلمي.