أبو عمشة: جاهزون لمباراة الوحدة

فوز بطعم العسل للساحل على ضيفه الاتحاد بالمباراة السابقة أعطاهم دافعاً معنوياً كبيراً لمباراة الوحدة التي ستقام اليوم بدمشق من أجل متابعة الانتصارات.

ولمعرفة المزيد عن تحضيرات الفريق التقينا مهاجمه الخلوق مؤنس أبو عمشة وتركنا له مساحة الحديث، فماذا قال:

أول شيء الحمد لله رب العالمين كسبنا ٣ نقاط بمجهود الجميع من مباراتنا مع الاتحاد، الجمهور الذي ساندنا كان حافزاً قوياً للفوز والإدارة ما قصرت معنا والكادر الفني وتصميم اللاعبين على أرضية الملعب ساهما بشكل عام في تحقيق الفوز.

فريق الاتحاد له تاريخ واسم كبير وخاصة هذا الموسم ولديه أسماء على مستوى عال ومدرب أجنبي ولكن حصدنا ما كان هدفنا وهو الفوز، أما بالنسبة للمباراة القادمة مع نادي الوحدة فأتوقع أن يكون لها أكثر من طابع لأن الوحدة هو الآخر عريق أيضاً ولا يقل شأناً عن نادي الاتحاد ولكن الكادر الفني وجميع اللاعبين لديهم الجاهزية الكاملة لخوض المباراة وكسب ٣ نقاط والسير بالسكة الصحيحة كما فعلناها الموسم الماضي.

وفي الختام أوجّه كلمة لجمهورنا سندنا بالخسارة والفوز، أنتم زادنا وقوتنا وبإذن اللـه سنعمل من أجل رسم البسمة على وجوهكم ونحن معكم أقوى.

وأخيراً… فقد قدم الحاج محي الدين طعمة مكافأة الفوز للفريق على الاتحاد وقدرها سبعمئة ألف ليرة سورية ووعد بالمزيد في حال تحقيق انتصارات أخرى.