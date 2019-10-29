مع تواصل انتشار وحدات الجيش شمالاً … أعداد اللاجئين يتراجع إلى 86 ألفاً في الحسكة

كشف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة عصام الحسين أن انتشار الجيش العربي السوري في بعض المناطق أدى إلى انخفاض النازحين فيها إلى 86 ألفاً بعدما كان العدد بلغ 196 ألفاً منذ بدء العدوان التركي على شمال شرق البلاد، موضحاً أن الجيش أمن تلك المناطق ما أدى لبدء حركة العودة إلى بعض القرى.

وفي تصريح لـ«الوطن» توقع الحسين عودة الأهالي خلال الأيام القليلة القادمة وبالتالي لا حاجة لإنشاء مخيمات باعتبار أن الأسر تعود بشكل مباشر إلى القرى بعد تحريرها.

وأشار الحسين إلى عودة الأسر لمنازلها في كل من الدرباسية وعامودا والقامشلي والمالكية والقحطانية، مبيناً أنه بعد عودة الأهالي جرى توزيع مفروشات ومصابيح وألبسة وتركيب خزانات إلى جانب توزيع مياه معدنية وسلال غذائية وخبز ووجبات جاهزة وسلال نظافة.

ولفت الحسين إلى أنه تم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم التسهيلات كافة في موضوع العمل الإنمائي في المحافظة إلى جانب توجيه المحافظ لتشكيل فرق طوارئ إغاثية لاستقبال الأسر النازحة.

وأشار الحسين إلى توجيه الوزارة الجمعيات للاستعداد لاستقبال النازحين وتجهيز مراكز الإيواء، مضيفاً: جرى استخدام المدارس كمراكز إيواء ووصل عددها إلى 69 تقيم فيها حالياً 3137 عائلة أي 14401 شخص.

وأوضح الحسين أن بقية النازحين موجودون لدى المجتمع المضيف كضيوف في منازل أسر أخرى بسبب القرابة أو غير ذلك.