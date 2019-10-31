نصائح بسيطة لمحاربة متاعب الحيض

يمكن للمرأة محاربة متاعب الحيض ببعض الأسلحة البسيطة، أبرزها الزجاجة أو القِربة الساخنة، أو بلفها منشفة رطبة ثم وضعها على البطن وتغطيتها بأخرى جافة.

ويساعد المغنيسيوم أيضاً في محاربة التقلصات، ولهذا الغرض يجب تناول جرعة تبلغ 600 ملغ يومياً، كما يمتاز شاي البابونج بالتأثير ذاته.

ويمكن التخفيف من حدة متاعب الحيض بالمواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، لإمداد الحوض بالدم على نحو كاف، ما يساعد على التخلص من هذه التقلصات، إضافةً إلى أخذ قسط كاف من النوم والابتعاد عن التوتر النفسي.