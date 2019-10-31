«السورية للتجارة».. اطلب «السوق» ولو في الصين

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الوطن» بأن زيارة وفد من مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة إلى جمهورية الصين الشعبية هي للمشاركة بمعرض كانتون الذي يقام في مدينة غوانزو الصينية، والذي يعتبر من أهم المعارض الدولية الصينية، ويشارك فيه شركات متخصصة في مجالات صناعة القرطاسية والأدوات المنزلية الكهربائية والغذائية بأنواعها والعدد والآلات الهندسية وآلات للصناعات الغذائية وتعبئة الزيوت النباتية بأنواعها والكونسروة وتعبئة الحبوب.

وبيّن شعيب أن مشاركة وفد السورية للتجارة بهذا المعرض هي بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والبحث في إمكانيات التعاون بين المؤسسة السورية للتجارة والشركات الصينية، ورفد المؤسسة بأفضل الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة لتطوير آلاتها وكذلك لتأمين اللوازم المدرسية وألبسة الأطفال والعمل على إيجاد أفضل المنتجات والسلع لزوم حاجة السوق السورية وبما يعزز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي في «السوق السورية».

ولفت إلى أنه خلال الزيارة قام وفد السورية للتجارة بجولة في سوقي الخضر والفواكه في مدينة غوانزو الصينية اطلع خلالها على واقع العمل في السوقين، وأسلوب التسوق بدءاً من وصول المواد والمنتجات الغذائية والخضر والفواكه إلى السوقين وصولاً إلى البيع لبائع المفرق الذي يقوم بدوره بالبيع للمستهلك.

واطلع الوفد على نوعية المواد وطريقة نقلها وتغليفها وتخزينها والآليات المتبعة في عمليات الفرز والتوضيب والتعبئة والعرض، كما تمت زيارة سوق المواد الغذائية (الجملة) للاطلاع على المواد والمنتجات الغذائية المعروضة ومنها (الأرز- الحبوب بأنواعها- الزيوت النباتية– المجففات– التوابل بأنواعها) وعلى أسعارها وطريقة تنظيم السوق وتخصصه وأسلوب إدارة السوق بالطرق التي تحقق المنافسة بالجودة والنوع والسعر.

كما قام الوفد بزيارة معمل متخصص بصناعة آلات تعبئة المواد الغذائية والزيوت بأنواعها والحبوب ومعمل صناعة عبوات معدنية لتعبئة الزيوت النباتية وزيت الزيتون والمواد الغذائية وبحث في إمكانية تأمينها لاستخدامها في تعبئة المواد الغذائية في سورية لتخفيض تكاليف الإنتاج ما أمكن.