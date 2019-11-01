الوثبة مع الفتوة.. عكس الاتجاه

تستأنف في الثانية من عصر اليوم مباريات الأسبوع الرابع من ذهاب الدوري الممتاز فيلتقي على ملعب خالد بن الوليد في حمص فريقا الوثبة والفتوة.

المباراة عكس الاتجاه المفترض حيث يتبادل المدربان الفريقين في ظاهرة غريبة، فكادر الوثبة التدريبي من أبناء الفتوة، وكذلك كادر الفتوة وثباوي الصنع والهوية.

نقاط المباراة ستكون موضع سعي الفريقين نحو بلوغ موطئ قدم في الأعلى بين الكبار، والفريقان يعتبران المباراة من النوع المتكافئ، وهي ليست على مقياس الشدة التي تجعل الفوز فيها مستحيلا.ً

من هنا ستشخص الأنظار نحو الفوز، والمضيف يعتبر الفوز من حقه، ويدفعه إلى ذلك إحصائيات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أهل لتحقيق ذلك، ففضلاً عن أنه يتسلح بأرضه ودعم جمهوره الكبير، فهو يملك مجموعة من اللاعبين قادرة على صناعة فوز يرضي جمهورها ويعلي مراتبها على سلم الترتيب.

ولا بد من الحذر من دفاع الفتوة الذي يحسن الأداء الدفاعي وإضاعة الوقت وهذا يقتل حماسة اللاعبين وشاهدنا كيف فقد الفريق العزيمة بمواجهة جبلة الذي لعب بالأسلوب ذاته، فلم يحقق إلا هدفاً من دون أن يتمكن من الحسم السهل والصريح.

الضيف أيضاً هدفه الفوز ومدربه يعرف كل نقاط الضعف والقوة بأصحاب الأرض «كمدرب الوثبة» وعليه أن يستغل هذه النقاط على أرض الواقع.

المباراة متكافئة إلى حد ما، ولو كانت صورة الوثبة فيها هجومية والفتوة دفاعية، فالفوز سيكون بمتناول الفريقين وخصوصاً الذي يبدأ بالتسجيل لأنه سيملك كل مفاتيح الفوز.

ودياً التقى الفريقان قبل شهر ففاز الوثبة 4/صفر وسجل له: وائل الرفاعي وعلي غصن وماهر دعبول وجابر خطاب.

وفي موسم 2016-2017 التقى الفريقان ذهاباً في حمص وكان فريق الفتوة معاقباً بعد شغبه واعتدائه على الحكم أحمد بلحوس بلقائه مع النواعير، فلعب بقيادة همام حمزاوي كمدرب إسعافي وبنصف لاعبيه بعد أن عوقب النصف الآخر وخسر 1/3/ وقد سجل للوثبة منهل كوسا هدفين وسجل الثالث ماهر دعبول وسجل للفتوة علي موصلي.

وفي الإياب تعادلا 2/2 حيث سجل للوثبة جومرد موسى من جزاء ومنهل كوسا وسجل للفتوة أحمد الشنتاف وإبراهيم سواس.

وفي الدوري التصنيفي تعادلا ذهاباً بهدف سامر توما مقابل هدف ورد السلامة من جزاء، وتعادلا في الاياب 2/2 إذ سجل للفتوة عمار مستت وحسن عويد وسجل للوثبة صبحي عقول وعبد الحكيم يوسف.