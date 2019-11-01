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كليتشدار أوغلو: لا يمكن لأنقرة التخلص من الإرهاب إلا بالتعاون مع دمشق

| وكالات

السبت, 02-11-2019

أكد زعيم «حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن منطق الرئيس رجب أردوغان خاطئ في الأساس لأنه وأتباعه يتحدَّثون عن الفتوحات، وكأن أنقرة تُقاتِل لضمّ شرق الفرات إلى تركيا، كما أنه لا يستخلص الدروس والعِبَر من تجاربه الفاشلة في سورية».
ولفت أوغلـــو إلى أن أردوغــان تحــدَّث عن «المنطقــةٍ الآمِنـــة» على طـــول 480 كم، لكنه اكتفــى بمنطقتين ضيّقتين بين رأس العـين وتــل أبيــض، بنــاء على تعليمـــات الرئيســين الروســي والأميركي، وقــال: «كان من الأولى عليه أن يبحث هذا الموضوع مع الرئيس بشّار الأسد، لأن تركيا لا يمكن لها أن تتخلَّـص من الإرهـــاب إلا عبر المُصالحة، والتعاون المباشر مع الدولة السورية باعتبارها صاحبة الأرض».

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