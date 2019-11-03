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هدية من «كازية» تحول سائقاً إلى مليونير

| وكالات

الإثنين, 04-11-2019

أهدت بائعة في محطة بالتزود الوقود للسائق تشينموي ديب روي بطاقة يانصيب فورية ربحت مليون دولار كندي.
واضطر السائق تشينموي للتوقف في محطة بالتزود الوقود بمدينة ساسكاتون لتعبئة خزان السيارة، وخلال ذلك اشترى بطاقة يانصيب، وحصل على بطاقة ثانية كهدية من المحطة. ربحت البطاقة التي اشتراها مبلغ 10 دولارات كندية، وعلمت البائعة بالمبلغ الذي ربحته البطاقة المهداة فسكتت.
يقول السائق: «قالت لي، ليس بإمكاني دفع مثل هذا المبلغ. ثم صرخت لقد ربحت مليون دولار كندي يارجل». فقلت لها بهدوء «هل أنت جادة»؟
يخطط روي لتسديد ديونه، والمتبقي من الجائزة لتعليم الأطفال، مشيراً إلى أنه لا ينوي ترك عمله ويقول «عندما أعمل أشعر بأني في حالة جيدة».

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