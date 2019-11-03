عقاري «تشرين» يحصل 1.5 مليار ليرة منذ بداية 2018 … حسن لـ«الوطن»: منح 202 قرض بقيمة 640 مليون ليرة

كشف مدير المصرف العقاري «فرع تشرين» في اللاذقية باسم حسن لـ«الوطن»، عن تحصيل مليار ونصف مليار ليرة سوريّة من مبالغ القروض المتعثرة وغير المتعثرة منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخ 28 تشرين الأول لعام 2019 ، مشيراً إلى تسوية 81 ملفاً تنفيذياً ليبقى حوالي 60 ملفاً متبقياً مقابل استصدار 90 قرار إحالة قطعية بيع بالمزاد العلني للمصرف وللغير خلال ذات المدة.

وأوضح حسن أنه تم اتخاذ إجراءات حيال القروض المتعثرة، إذ تم التواصل مع جميع المقترضين المتعثرين لتسديد ديونهم أو لتسوية قروضهم وفق القانون 26 لعام 2015، لإعفائهم من الفوائد والغرامات التأخيرية، وتم تكثيف إجراءات الملاحقة القضائية والإدارية وصولاً إلى بيع العقارات المرهونة بالمزاد العلني والحجز على جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة وذلك للأشخاص الذين لم يسووا وضعهم لدينا، مضيفاً إنه نتيجة هذه الآلية تم تسديد أغلب الديون وإغلاق نحو 800 ملف تنفيذي خلال المدة المذكورة.

ولفت حسن إلى وجود متابعة للملفات التنفيذية بشكل مستمر، كما تتم متابعة تسديد أقساط القروض الممنوحة بالوقت الحالي، والتواصل مع جميع المقترضين لتسديد أقساطهم ، منوهاً بأنه ونتيجة لهذه الآلية لا يوجد تأخير بتسديد أقساط القروض الجديدة الممنوحة لدى الفرع.

وفيما يخص الودائع والقروض، بيّن حسن أن حجم الودائع لدى فرع تشرين بلغ 9 مليارات ليرة سوريّة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، مقابل منح 202 قرض وبلغت المبالغ الممنوحة 640 مليون ليرة سوريّة، خلال المدة نفسها.

وأشار مدير المصرف العقاري- فرع تشرين، إلى أن المصرف يقوم بمنح جميع أنواع القروض السكنية والإنمائية لجميع شرائح المجتمع.

وعن شكاوى المواطنين حول خروج عدد من الصرافات عن الخدمة منذ مدة طويلة، وبعضها الآخر ينتهي رصيده في فترات الذروة، بيّن حسن أنه سيتم تزويد جميع المحافظات بمائة صراف آلي جديد، وسيتم توزيع الصرافات بمنطقة اللاذقية حسب الحاجة والتوزيع الجغرافي.