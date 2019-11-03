دوريات التموين تتعرض للنار الحي في السويداء … خلال 120 يوماً فقط 153 مخالفة تموينية و455 دورية تضبط 212 مخالفة في ستة أشهر

يبدو أن مقولة التدخل الإيجابي في الأسواق والتي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تكن ذات فعالية إيجابية على أرض الواقع حيث لم يلمس المواطن أي تخفيضات أو ضبط بعد أن شهدت الأسواق غلاءً منقطع النظير لكافة المواد وخاصة الغذائية منها.

وكما يبدو أن عملية مراقبة الأسواق من قبل الدوريات التموينية لم تحقق الهدف المنشود منها خاصة مع ما تتعرض له تلك الدوريات في السويداء على وجه الخصوص من صدام كبير وخلاف مع أصحاب الفعاليات والباعة حيث تعرض كثير من دوريات حماية المستهلك خلال الأيام القليلة الماضية إلى شتم وضرب وصل في بعضها إلى إطلاق للرصاص الحي في أسواق المدينة في المنطقة الصناعية خلال قيام تلك الدوريات بتنظيم الضبوط بحق المخالفين ماأدى إلى عرقلة في العمل. وهذا ما أشار إليه مدير حماية المستهلك في السويداء عاصف حيدر والذي أكد أنه ورغم الممانعات والصدامات إلا أن الدائرة استطاعت خلال النصف الأول من العام تنظم 212 ضبطاً بعد تسيير 455 دورية حيث تنوعت الضبوط بين عدم إعلان أسعار وإظهار فواتير وبيع بسعر زائد والاتجار بالمحروقات والدقيق التمويني والأفران التي وصلت إلى 52 ضبطاً إضافة إلى غيرها من الضبوط بعد سحب 195 عينة وثبوت 124 منها مخالفة.

وأوضح حيدر أن عمل الضابطة والدوريات التموينية المستمر في الأشهر الأربعة الماضية نتج عنه 153 ضبطاً متعدداً من عدم إعلان ومواد منتهية الصلاحية ونقص بالوزن وبدل خدمات بينما بلغ عدد ضبوط المحروقات والأفران والاتجار بالدقيق 13 ضبطاً بعد أن تم تسيير 294 دورية وسحب 135 عينة.

وأكد حيدر انه رغم جميع الصعوبات والإشكاليات التي يتعرض لها أفراد الدوريات إلا أن العمل جار على قدم وساق في محاولة لضبط الأسعار بحسب النشرات التموينية قدر المستطاع.