عربي ودولي

مسؤول إسرائيلي يعلن عن تقدم في صفقة الأسرى مع حماس

| روسيا اليوم

الإثنين, 04-11-2019

 

أعلن مسؤول إسرائيلي عن تطورات جديدة في المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وقال يرون بلوم، منسق الأسرى والمفقودين في تصريحات صحفية: إن العمل جار عبر عدة قنوات، وأن هناك تقدماً في الاتصالات لكنه أكد أن «الفجوات كبيرة جداً», وأعلنت تل أبيب عن فقدان 4 إسرائيليين في غزة بينهم الجنديان غولدين وشاؤول، في الحرب على العام 2014، بينما أكدت حماس تلك المعلومات دون أن تكشف عن مصيرهم، وأشار بلوم إلى تقديرات تؤكد أن اثنين من الإسرائيليين الأربعة «أحياء».

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