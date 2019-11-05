إعادة افتتاح مركز الفارابي الثقافي في دمشق قريباً … المقداد: علاقتنا بكازاخستان تاريخية ومستعدون للارتقاء بها

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد استعداد الحكومة السورية لتقديم كل التسهيلات اللازمة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين سورية وجمهورية كازاخستان.

وخلال استقباله أمس السفير المتجول لجمهورية كازاخستان خيرت لاما شريف، نوه المقداد بالعلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين، مشيداً بالدور المهم الذي قامت به كازاخستان من خلال استضافتها اجتماعات مسار «أستانا» حول سورية، والجهود التي بذلتها لنجاحه.

بدوره أشار السفير شريف إلى أن زيارته تأتي في إطار حرص بلاده على تطوير علاقتها مع سورية، مؤكداً دعم بلاده المستمر للجهود المبذولة في إطار مسار «أستانا» بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

كما تم خلال اللقاء بحث ترتيبات إعادة افتتاح مركز الفارابي الثقافي في دمشق وتفعيل نشاطاته في المرحلة القادمة، حيث أشار شريف إلى أن افتتاح المركز هو إحدى الخطوات التي تسعى جمهورية كازاخستان لتحقيقها في مسار التعاون الثنائي بين البلدين.