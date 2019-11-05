الأولى

إعادة افتتاح مركز الفارابي الثقافي في دمشق قريباً … المقداد: علاقتنا بكازاخستان تاريخية ومستعدون للارتقاء بها

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد استعداد الحكومة السورية لتقديم كل التسهيلات اللازمة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين سورية وجمهورية كازاخستان.
وخلال استقباله أمس السفير المتجول لجمهورية كازاخستان خيرت لاما شريف، نوه المقداد بالعلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين، مشيداً بالدور المهم الذي قامت به كازاخستان من خلال استضافتها اجتماعات مسار «أستانا» حول سورية، والجهود التي بذلتها لنجاحه.
بدوره أشار السفير شريف إلى أن زيارته تأتي في إطار حرص بلاده على تطوير علاقتها مع سورية، مؤكداً دعم بلاده المستمر للجهود المبذولة في إطار مسار «أستانا» بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
كما تم خلال اللقاء بحث ترتيبات إعادة افتتاح مركز الفارابي الثقافي في دمشق وتفعيل نشاطاته في المرحلة القادمة، حيث أشار شريف إلى أن افتتاح المركز هو إحدى الخطوات التي تسعى جمهورية كازاخستان لتحقيقها في مسار التعاون الثنائي بين البلدين.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 06-11-2019

سليمان: نعمل وفق ما اقترحناه.. القادري: طروحاتهم سياسية.. سكيف: الفاصل بيننا مفهوم الانتماء للوطن … جلسة المصغرة «جيدة» وتشدد على البناء الصحيح لعمل اللجنة

الأربعاء, 06-11-2019

«حياكة» دستور جديد

الأربعاء, 06-11-2019

موسكو: لا اتفاق مع واشنطن ونسعى لجمع مسؤولين سوريين وأتراك في «سوتشي»

الأربعاء, 06-11-2019

«واشنطن بوست»: التظاهرات في لبنان والعراق حققت ما عجز عنه ترامب في إيران

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock