تساؤلات عن إنهاء مهمتها بصمت! … لجنة الإصلاح الضريبي لم تجتمع منذ 6 أشهر

في وقت كشف فيه عدد من أعضاء لجنة الإصلاح الضريبي لـ«الوطن» توقف الاجتماعات منذ ما يزيد على 6 أشهر من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، متسائلين فيما إذا كان التوقف هو إعلان غير صريح لنهاية عمل اللجنة أم لا؟ أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أن اللجنة لم تتوقف.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن ما حدث هو انشغال بعض أعضاء اللجنة وصعوبة التنسيق لجمع أعضاء اللجنة بسبب تضارب أوقات عملهم ما أدى إلى التأخر في عقد الاجتماعات لهذه اللجنة على مدى الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة أمامها الكثير من المهام التي لابد من إنجازها لتطوير منظومة العمل الضريبي في البلد. وبيّن المصدر أنه تم تحقيق نتائج مهمة في عمل اللجنة خلال الفترة الماضية مثال على ذلك الانتهاء تقريباً من صياغة مشروع قانون الضريبة على المبيعات والذي بات في مرحلة اللمسات الأخيرة، كما أن مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل قيد النقاش والتداول.