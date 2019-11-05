الشوا: قانون المؤسسة الاجتماعية العسكرية في لمساته الأخيرة.. النداف: أصحاب الأفران الخاصة يربحون من سرقة الطحين والمازوت … الرحمون: جواز سفر إلكتروني العام القادم وعنوان رقمي لكل مواطن

كشف وزير الداخلية محمد الرحمون أنه منذ يومين تم الإعلان عن عروض جديدة لإصدار جواز السفر الإلكتروني بعدما أخفق العرض الأول وأنه لا بد من إنجازه في العام القادم، مؤكداً أنه لا يمكن اختراقه بعد دراسة الأمور الفنية.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارات الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع.

وفيما يتعلق بموضوع تبديل البطاقات الشخصية، أوضح الرحمون أنه من الأفضل تأجيلها حالياً حتى يتم تحرير كامل الأراضي، كاشفاً عن مشروع جديد وهو العنوان الرقمي ليكون لكل مواطن رقم على غرار الرقم الوطني ويحتاج لأكثر من عام لإنجازه.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن مشكلة الوزارة هي سرقة الدقيق التمويني في القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك الكثير من الأفران الخاصة أرباحها من سرقة الطحين والمازوت وأن أي رقابة تموينية دقيقة لا تستطيع ضبط ذلك.

وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أكد النداف أنه لا سرقة للطحين التمويني في المخابز الآلية التابعة للوزارة والوزن أيضاً مضبوط. وكشف نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا لـ«الوطن» أن مشروع تعديل قانون المؤسسة الاجتماعية العسكرية في المراجعة واللمسات الأخيرة لإعادة هيكليتها، موضحاً أن الشيء الأساسي في هذه المؤسسة تفعيل دورها الخدمي.