كلاسيكو الزعامتين في إيطاليا والثأر في البوندسليغا … لقاء سحاب بين الريدز والسيتيزينز

أسبوع أوروبي حافل بالقمم المحلية قبل التوقف الدولي وبعد جولة البطولتين الأوروبيتين، ففي إنكلترا يلتقي البطل والوصيف في قمة ستكون نتائجها حاضرة في مستقبل الموسم وفي ألمانيا لن يقل كلاسيكو البايرن ودورتموند إثارة رغم وجودهما خلف المتصدر، على حين يقام كلاسيكو الزعامتين في إيطاليا حيث يسعى اليوفي لتثبيت صدارته على حساب ميلان المتراجع، وبعيداً عن المتصدر سان جيرمان يلتقي مرسيليا وليون في كلاسيكو جماهيري وفي إسبانيا يتجدد الصراع بين البرشا والريال وسوسيداد للانفراد بالصدارة وثلاثتهم يخوض مباريات بالمتناول.

قمة الحسم

يعتبر كثيرون أن لقاء ليفربول ومان سيتي المحطة الفاصلة للفوز باللقب بالنسبة للأول، ففي حال فوزه سيحلق بالصدارة على حين فوز الضيف يعيد الأمور إلى نقطة البداية تقريباً وشهد الموسم الماضي منافسة شديدة بين الفريقين انتهى بالجولة الأخيرة وتوج السيتي بفارق نقطة عن الريدز الذي تلقى هزيمة يتيمة فيه كانت أمام سماوي مانشستر ولم يخسر بعدها رجال كلوب أي مباراة محلية في حين تلقى نجوم غوارديولا هزيمتين، ولم يخسر ليفربول على أرضه خلال عامين ونصف بالبريميرليغ أي منذ خسارته من كريستال بالاس وكان الفريقان تعادلا في أنفيلد من دون أهداف قبل أن يفوز السيتي إياباً 2/1 ثم تعادلا في مباراة الدرع الخيرية التي حسمها الأخير بركلات الترجيح مطلع الموسم الحالي.

الأحمر والأصفر

تأتي استضافة البايرن لدورتموند في قمة الكرة الألمانية خلال العقد الأخير في توقيت مزعج للبافاري الذي أطاح بمدربه كوفاتش وبالمقابل يخوض أولاد المدرب فافر المباراة بظروف مثالية عقب إنزالهم الهزيمة الأولى بفولفسبورغ وفوز المشهود أوروبياً على إنتر، ويتقدم أسود الفيستيفاليا على البافاري بنقطة على جدول الترتيب وتعد المواجهة ثأرية للأخير رداً على الهزيمة الأخيرة في دورتموند صف/2 على حين يحاول الأصفر تسجيل فوزه الأول في أليانز أرينا منذ 2014 (بالدوري) علماً أنه خسر آخر مواجهتين هناك بالستة والخمسة على التوالي.

بدوره مونشن غلادباخ يدافع عن صدارته أمام بريمن ثاني عشر الترتيب والباحث عن فوز أول بعد ست جولات، تعادل في آخر خمس منها وتعادل الفريقان في آخر مواجهتين على ملعب غلادباخ الذي فاز مقابلهما على أرض ضيفه والملاحظ أن الأهداف لم تغب عن لقاءات الفريقين خلال الألفية الثالثة.

زعامتان.. حاضرة وغائبة

يعتبر اليوفي زعيم الكالشيو دون منازع إلا عندما يتعلق الأمر بالإنجازات القارية فالزعامة للميلان ولذلك فمباراتهما تعد ديربي الزعامتين وهما يتقابلان في توقيت مهم لكليهما، فاليوفي المتصدر يمر بمرحلة تراجع على مستوى الأداء رغم النتائج الإيجابية وبالمقابل فإن ميلان يقبع في المركز الحادي عشر وبفارق كبير عن كوكبة المقدمة وهو الساعي للعودة إلى المنافسات القارية وإن بدا الأمر صعباً، البيانكونييري هو أحد فريقين لم يخسرا في الدوريات الخمسة الكبرى في حين الروزنييري لم يحقق أكثر من 4 انتصارات نصفها خارج أرضه، علماً أنه لم يعرف الفوز على اليوفي في 9 مباريات بكل المسابقات، أي منذ فوزه الأخير عام 2016، أما فوزه الأخير في تورينو فيعود إلى عام 2011.

وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 12

– الجمعة: نوريتش * واتفورد (10.00).

– السبت: تشيلسي * كريستال بالاس (2.30)، توتنهام * شيفيلد يونايتد، ساوثهامبتون * إيفرتون، نيوكاسل * بورنموث، بيرنلي * ويستهام (5.00)، ليستر سيتي * الآرسنال (7.30).

– الأحد: مان يونايتد * برايتون، وولفرهامبتون * أستون فيلا (4.00)، ليفربول * مان سيتي (6.30).

الإسباني – الأسبوع 13

– الجمعة: سوسيداد * ليغانيس (10.00).

– السبت: ألافيس * بلد الوليد (2.00)، فالنسيا * غرناطة (5.15)، إيبار * ريـال مدريد (7.30)، برشلونة * سلتا فيغو (9.45).

– الأحد: مايوركا * فياريـال (1.00)، بلباو * ليفانتي (3.00)، أتلتيكو مدريد * إسبانيول (5.00)، خيتافي * أوساسونا (7.30)، بيتيس * إشبيلية (9.45).

الألماني – الأسبوع 11

– الجمعة: كولن * هوفنهايم (9.30).

– السبت: هيرتا برلين * لايبزيغ، شالكه * دوسلدورف، بادربورن * أوغسبورغ، ماينز * يونيون برلين (4.30)، بايرن ميونيخ * دورتموند (7.30).

– الأحد: مونشن غلادباخ * بريمن (2.30)، فولفسبورغ * ليفركوزن (4.30)، فرايبورغ * فرانكفورت (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 12

– الجمعة: ساسولو * بولونيا (9.45).

– السبت: بريشيا * تورينو (4.00)، إنتر ميلانو * هيلاس فيرونا (7.00)، نابولي * جنوا (9.30).

– الأحد: كالياري * فيورنتينا (1.30)، سامبدوريا * أتلانتا، لازيو * ليتشي، أودينيزي * سبال (4.00)، بارما * روما (7.00)، يوفنتوس * ميلان (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 13

– الجمعة: نيس * بوردو (9.45).

– السبت: بريست * سان جيرمان (6.00)، ليل * ميتز، ريمس * أنجيه، موناكو * ديجون، ستراسبورغ * نيم (9.00).

– الأحد: رين * أميان (4.00)، نانت * سانت إتيان، مونبيلييه * تولوز (6.00)، مرسيليا * ليون (10.00).