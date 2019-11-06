القرم ستعالج جنوداً سوريين أصيبوا في الحرب الإرهابية

أعلنت جمهورية القرم الروسية أمس، أنها ستستقبل نحو 50 جندياً مصاباً من صفوف الجيش العربي السوري في الفترة المقبلة بهدف معالجتهم.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة جمهورية القرم غيورغي مورادوف، في حوار مع وكالة «نوفوستي» الروسية نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أمس، أنه سيجري استقبال نحو 50 عسكرياً من صفوف الجيش في الشتاء المقبل أصيبوا في الحرب (الإرهابية التي تشن على سورية) لقضاء فترة نقاهة ومعالجتهم.

وتشن تنظيمات إرهابية ومليشيات مسلحة منذ بداية الأزمة في سورية قبل أكثر من ثماني سنوات، حرباً على البلاد بدعم من دول عربية وأجنبية، واستطاع الجيش العربي السوري التصدي لها واستعاد معظم الأراضي التي سيطرت عليها بعد أن قدّم تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقال مورادوف: «نعتزم استقبال أطفال وعسكريين (سوريين) لقضاء فترة نقاهة»، مشيراً إلى أنه في القرم يوجد نظام جيد لإعادة التأهيل، خاصة للذين يشكون من أمراض أو إصابات في الجهاز العضلي أو الذين تعرضوا لإصابات استوجبت بتر أطرافهم».

وأوضح أن جمهورية القرم قررت استقبال ما بين 30 و50 مواطناً سورياً والتكفل بمصاريف إقامتهم وإعادة تأهيلهم.

وأشار إلى أنه سبق أن استقبلت القرم أطفالاً سوريين تضرروا من الحرب الإرهابية التي تشن على بلادهم منذ سنوات لقضاء فترة نقاهة.