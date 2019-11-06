عربي ودولي

الجيش العراقي: لن نسمح بأي محاولة لقطع الطرق والجسور

| روسيا اليوم

الخميس, 07-11-2019

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، أنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات وستتم إحالته للقضاء، وذلك تعليقاً على المظاهرات ضد الفساد التي تجتاح المدن العراقية.
وأضاف خلف، في مؤتمر صحفي أمس: إن «أي عملية قطع للجسور سيتم التعامل معها بحزم وإحالتها للقضاء»، واتهم بعض المتظاهرين بارتداء الزي العسكري خلال التظاهرات، مبيناً أن «خلية أزمة» من أجهزة الأمن في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في البلاد.
ودعا خلف المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مبيناً أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.

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