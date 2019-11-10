عربي ودولي

روحاني يعلن عن اكتشاف نفطي ضخم باحتياطي 53 مليار برميل

| روسيا اليوم

الإثنين, 11-11-2019

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن اكتشاف حقل نفطي ضخم في إيران تقدر احتياطاته المؤكدة بـ53 مليار برميل من الخام.
وذكر روحاني في كلمة أمام أهالي محافظة يزد وسط البلاد أمس أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي بستان وأميدية في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، ويصل عمق الطبقات النفطية في الحقل إلى 80 متراً، مؤكداً أن الصادرات غير النفطية لإيران تزداد رغم العقوبات والصعوبات.
وأضاف: إن «اكتشاف حقل النفط هو هدية صغيرة من الحكومة ووزارة النفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط للشعب الإيراني العظيم .. اكتشاف حقل النفط يدل على أن إيران بلد غني».
ولفت الرئيس إلى أن اكتشاف حقل النفط هذا تم بفضل جهود الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المبذولة منذ عام 2016 حتى الأسبوع الماضي، مشدداً على أنه إذا استخرجت شركة النفط الإيرانية 1 بالمئة من هذا الحقل فإن عائدات إيران من النفط ستزيد 32 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 11-11-2019

تواصل الاعتصامات والمظاهرات وجمعية المصارف اللبنانية تطمئن المودعين

الإثنين, 11-11-2019

استمرار التظاهرات.. والاجتماع الرباعي العراقي يعلن البدء بفتح ملفات الفساد

الإثنين, 11-11-2019

عودة الباقورة والغمر من إسرائيل إلى السيادة الأردنية

الإثنين, 11-11-2019

رضائي: وجود الأسطول الأميركي في الخليج يزعزع الأمن … بدء صب الخرسانة في مفاعل «بوشهر» الثاني بحضور رسمي روسي

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock