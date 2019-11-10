«الجمارك»: حركة مرور منتظمة للشاحنات عبر منفذ البوكمال قريباً

توقع مصدر مسؤول في الجمارك أن يسجل منفذ البوكمال الحدودي مع العراق حركة مرور منتظمة للبضائع والشاحنات خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه يتم العمل على تسهيل بعض الإجراءات مع الجانب العراقي إضافة لفتح نافذة مصرفية في منفذ القائم المقابل للبوكمال الأمر الذي يسمح بدفع الرسوم الجمركية المستحقة في منفذ القائم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن المصدر عن مرور أول 10 شاحنات باتجاه الأراضي العراقية عبر منفذ البوكمال محملة بالمواد والبضائع المختلفة للمشاركة في معرض بغداد الدولي. وبين أنه تم تخصيص جهاز ماسح «سكنر» للمنفذ ويتم العمل حالياً على جلبه من مرفأ اللاذقية، موضحاً أن تركيبه ودخوله في العمل سيدعم المنظومة الفنية للعمل الجمركي في منفذ البوكمال.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفد المنفذ أخيراً بنحو 148 عنصراً معظمهم من الخفراء ورؤساء المفارز ليصبح عددهم 160، موضحاً أنه تم نقلهم ضمن جدول تنقلات استثنائي لدعم العمل الجمركي خصوصاً مع التوقعات بتحسن حركة المرور ونقل البضائع والمواد عبر منفذ البوكمال.