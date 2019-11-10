برجك اليوم – الاثنين 11 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الأمور المالية مصدر التعب ولا تنسَ أنك من الأشخاص الكرماء فالحل هو التنظيم، وأن تحسب مصروفك ودخلك بحيث تصل إلى التوازن المطلوب فأنت تكره القروض.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تمارس جاذبية قصوى على محيطك العملي أو الشخصي لتعزز أوضاعك وتفرح للنجاح، فأنت مشرق اليوم واتصالات حولك تستغربها والغيوم بدأت بالذهاب وعواطفك فرحة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تفتقد الحيوية والطاقة وقد تشعر بالخيبة أو الفشل أو التراجع في العلاقات، وهذا يستدعي التقرب من الذين تحبهم والذين تثق في محبتهم بالعكس حاول أن تغفر وتسامح.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الانسجام والتفاهم هما مصدر سعادتك إما بسببك أو بسبب الآخرين أو الفرح المشترك بينك، وبين محيطك العائلي إذا كنت عازباً فقد تسعدك المفاجآت العاطفية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تكون عصبياً أو محبطاً مما يحصل حولك لأنه لا يرضيك فلا تستبد برأيك، لأنك قد تعاني مشاكل مع الأهل أو الأصدقاء وربما تتعرض لأحكام جائرة فلا تكترث وكن أهدأ.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حولك الكثير من التضامن مع مشاريعك أو مع تطلعاتك الطموحة من رؤسائك في العمل أو من زملائك الذين يحترمون وجهة نظرك والأهم أنك تشعر بمحبتهم الحقيقية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تجتذب الأنظار إليك وتستفيد من المحبة لأنها تجعلك مدعوماً بالمدح والتشجيع، وقد يمنحك أصدقاؤك الشخصيون المساعدات والتأييد وقد يدلونك على طريق جديد لحياتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني يوم يحمل القلق والتأجيل وقد تشعر أنك تراوح مكانك فتناقش أو تستفسر أو تصحح، فأنت معرض للاحتكاك الذي، قد يولد فجأة من رحم كلمة عفوية أو تصرف غير مقصود.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تشعر أنك تراوح مكانك في المجال المهني فحاول أن تكون خلاقاً لتخرج من الروتين، لذلك أدعوك للحذر والانتباه على صحتك، فاليوم للعمل الكثير فقم بإنهاء أعمالك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تشكيلة الكواكب تحفزك على أخذ قرار عاطفي أو عائلي يكون مصدر سعادة وقد يغير حياتك، فأنت تذلل كل الصعوبات الموجودة بلطفك وتحاول أن توفق بين كل من هم محيطون بك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط التزم بوعودك لا تتسرع في الأحكام رحب بأي جديد وادرسه جيداً وبهدوء ومن دون تسرع، فاليوم الأمور تأخذ طابع القلق أو الانتظار أو الترقب أو الوعود الكاذبة.