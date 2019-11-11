شراب يخفض الإصابة بالسرطان إلى النصف

اكتشف علماء جامعة كوينز في بلفاست، أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد إلى النصف.

وأجرى الفريق العلمي خلال أكثر من سبع سنوات دراسة يشترك فيها نحو 472 ألف شخص، أكثر من 75 بالمئة منهم يتناولون القهوة بانتظام.

اكتشف الباحثون خلال هذه الفترة إصابة 3.5 آلاف من المشتركين بالأورام الخبيثة منها 88 حالة سرطان الكبد، وقد بينت نتائج الدراسة أن هواة تناول القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالآخرين.

ويشير الباحثون، إلى أن المشتركين الذين يتناولون القهوة بانتظام كانوا يدخنون ويتناولون المشروبات الكحولية أكثر من الآخرين ومستوى الكوليسترول في دمهم أعلى مقارنة بمن سواهم، ومع ذلك لم يظهر لديهم الميل إلى أمراض مثل السكري وتليف الكبد وحصى في كيس الصفراء وقرحة المعدة.

ووفقاً للعلماء، يمكن تفسير التأثير الإيجابي للقهوة في الجسم لاحتواؤها على مضادات الأكسدة والكافيين، ومع ذلك يؤكد العلماء أن نمط الحياة الصحي يلعب الدور الرئيس في عدم ظهور الأورام الخبيثة.

ويقول الباحث كيم تو تران: «تناول القهوة لا يحمي من سرطان الكبد بنفس مستوى الإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول المشروبات الكحولية وتخفيض وزن الجسم».