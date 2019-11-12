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ربة منزل تبلغ عن رجل عار في منزلها

| وكالات

الأربعاء, 13-11-2019

أبلغت ربة منزل من جنسية دولة خليجية، شرطة دبي، عن تسلل رجل عار إلى منزلها، تبين فيما بعد أنه صديق ابنها.
وذكرت الشرطة، أنه حين انتقلت دوريتنا وجدت شاباً من جنسية خليجية (21 عاماً)، وتبين أنه صديق ابن المشتكية، وقاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه وأصاب أحدهم، مشيرة إلى أنه جرى إحالة الشاب إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة.
وقال رجل الأمن المجني عليه، أنه ورد من ربة منزل بلاغ عن وجود رجل آسيوي عار في منزلها، وتم الانتقال إلى المكان، وعثر على المتهم فسئلت إذا ما كان هو المقصود، فأكدت أنه الشخص ذاته، وتبين أنه صديق ابنها.
وأضاف إن المبلغة ذكرت أنه دخل المنزل أكثر من مرة من دون استئذان وكانت خائفة من الإبلاغ عنه، لكنه عاد مرة أخرى وكان عارياً، لافتاً إلى أنهم طلبوا منه ركوب سيارة دورية فرفض، وحاول أحد رجال الأمن وضع القيد في يديه، إلا أن المتهم دفعه بقوة فأصابه بشفته.

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