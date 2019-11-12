زار تشكيلات عسكرية وقدّم العزاء بوفاة رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات … الهلال من الحسكة: سورية منتصرة وسنحرر كل شبر

أشاد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به قواتنا المسلحة في تطهير تراب الوطن من دنس الإرهاب العالمي وداعميه ومموليه.

وخلال جولته على الحواجز والنقاط العسكرية في محافظة الحسكة نقل الهلال تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد للعسكريين، مؤكداً أنه وبتضحيات الأبطال الذين نذروا أنفسهم رخيصة من أجل شموخ وعزة وكرامة هذا الوطن، سيتحرر كل شبر من تراب الوطن من دنس الإرهابيين المرتزقة التكفيريين الوهابيين.

الأمين العام المساعد لحزب البعث أكد خلال اللقاء الجماهيري في المحافظة، الذي ضم الفعاليات الشعبية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والأهلية، أن سورية منتصرة على الإرهاب بفضل قيادة الرئيس الأسد، وبفضل بسالة وبطولات الجيش العربي السوري، الذي قارع وهزم جميع التنظيمات الإرهابية التي تآمرت وتكالبت على سورية وشعبها، والتي دبّرت من خلال مموليها وداعميها المكائد والدسائس والمؤامرات باستخدام أدواتهم الإجرامية القذرة التي طالت البشر والحجر، ولاسيما ما فعله العدوان الأردوغاني التركي، الذي تسلل ومرتزقته لتدنيس تراب الوطن تنفيذاً لتعليمات ولي أمره وسيده الأميركي.

وفي السياق ذاته قام الهلال بزيارة عدد من التشكيلات العسكرية في ريف القامشلي، كما قام بتقديم واجب العزاء بتكليف من الرئيس الأسد في كنسية الأرمن الكاثوليك لرئيس طائفة الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات الأب «هوسيب حنا بيدو» ووالده، اللذين طالتهما يد الإرهاب بريف دير الزور الشمالي الشرقي يوم أمس الأول.