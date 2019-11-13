الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري إندونيسيا وجنوب إفريقيا

تقبل الرئيس بشار الأسد، أمس، أوراق اعتماد واجد فوزي سفيراً لجمهورية إندونيسيا وباري فيليب غيلدر سفيراً لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الرئيس الأسد السفيرين كلاً على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وتم استقبال السفيرين الجديدين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.