قد يتيح مقاضاة آل سعود … «الشيوخ الأميركي» يرفض نقض أوباما لـ«العدالة ضد رعاة الإرهاب»

| وكالات

رفض مجلس الشيوخ الأميركي أمس «الفيتو» المفروض سابقاً من الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد ما يسمى بـ«قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».

واستخدم أوباما، في 23 أيلول الجاري، حق الفيتو ضد مشروع القانون هذا، معتبراً أنه «قد يلحق أضراراً بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، ويهدد أيضاً بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا».

ووفق موقع «روسيا اليوم» فإن القانون «يتيح مقاضاة السعودية»، لأنه يتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية، مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعماً لها ومطالبتها بتعويضات.

وصوت 97 عضواً من أصل 100 لمصلحة تجاوز نقض أوباما، فيما عارضه واحد فقط، على حين امتنع عضوان آخران عن التصويت، وسط توقعات لوكالة «فرانس برس» بأن تسفر عملية تصويت أخرى حول هذا القانون في مجلس النواب، عن الموافقة على القرار «دون مشاكل».

وفي حال تفعيل «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب»، فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، وفق الموقع الروسي.