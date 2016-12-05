أنباء عن تعليق أنقرة عملية الباب

| وكالات

قررت أنقرة بحسب مصادر معارضة تعليق عملية الباب ريثما يتضح مصير الأحياء الشرقية من حلب، حيث بدا لافتاً خلال الأيام القليلة الماضية عدم تحليق الطائرات التركية في الأجواء السورية.

واكتفى الجيش التركي بإصدار بيان مقتضب عن قصف أهداف ومواقع لتنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية وذلك في شمالي سورية، مبيناً أن القصف نفذ «من داخل الأراضي السورية ومن الحدود»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتدعم أنقرة ميليشيات مسلحة في عملية مشتركة تطلق عليها «عملية درع الفرات» في مواجهة تنظيم داعش و«قوات سورية الديمقراطية» وأعلن الأتراك مراراً أن هدف العملية السيطرة على مدينة الباب في شمالي حلب.