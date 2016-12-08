ليدي غاغا: مرضي النفسي وراء تغير شكلي

كشفت النجمة ليدي غاغا أنها تعاني اضطراب ما بعد الصدمة، بعد تعرضها للاغتصاب وهي في التاسعة عشرة من عمرها.

وأكدت غاغا أنها لم تصرح بذلك من قبل، ولم تخبر أحداً عن مرضها، لافتة إلى أن الأطباء نجحوا في إنقاذ حياتها، إلا أن الألم ظل حبيساً داخلها ويؤثر في حالتها النفسية.

كما قالت غاغا: إن مرضها النفسي أو اضطراب ما بعد الصدمة هو السبب وراء تغير شكلها وملامحها، عن مظهرها، في بداياتها قبل 10 أعوام.