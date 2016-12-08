هيكلة «التموين» الجديدة تصل إلى المخابر

| عبد الهادي شباط

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن» أن الوزارة تدرس ترحيل مخابر التموين في مديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها إلى المخبر المركزي في الوزارة. مبيناً أن الخطوة الأولية ستكون نقل العاملين في هذه المخابر إلى مخبر الوزارة على أن يتم لاحقاً النظر في آلية وكيفية نقل الآلات والتجهيزات في هذه المخابر.

وعن مسوغات هذا الإجراء نفى معاون الوزير أن هذه الخطوة لها علاقة بحالات خلل أو تقصير في عمل مخابر المديريتين وأن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة في إعادة هيكلة ودمج العديد من مؤسساتها والمديريات والدوائر العاملة لديها تماشياً مع توجهات الحكومة في ضبط وتريد النفقات.

ولدى سؤاله عن الجهة الحكم في نتاج التحاليل بعد أن كان يتم اللجوء إلى المخبر المركزي في الوزارة عند وجود أي حالة شك أو ملاحظات حول صحة وسلامة نتائج التحاليل التي تجريها مخابر تموين دمشق وريفها.

أوضح أن هناك عملاً مستمراً على تطوير عمل المخبز المركزي لجهة دقة التحاليل ومصداقيتها ومقدرته على تقديم نتائج موثوقة تشكل مصدراً للفصل والتأكد من أي عينات يطلب تحليلها ومعرفة مطابقتها للمواصفات.

ويشار إلى أنه تم مؤخراً إعفاء مدير المخبز المركز وعدد من رؤساء الدوائر فيه، إضافة إلى نحو 12 عاملاً تم نقلهم إلى جهات أخرى.