27 شهيداً بتفجيرين لداعش في بغداد.. ودمشق تدين

| وكالات

أسفر اعتداءان إرهابيان انتحاريان متزامنان في سوق مزدحم في بغداد إلى مقتل نحو ثلاثين شخصاً على الأقل، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الاعتدائين في بيان نشرته حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن «أبو نواف العراقي وأبو عبد الملك العراقي انغمسا وسط أوكار للرافضة في منطقة السنك وسط بغداد وفجرا سترتيهما ما أسفر عن هلاك وإصابة أكثر من 100» بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس»، التي نقلت عن عقيد في الجيش العراقي قوله: «هناك 27 شهيداً و53 جريحاً».

إلى ذلك أفادت قيادة عمليات بغداد، بأن القوات العراقية أحبطت هجوماً بسيارة مفخخة كانت تستهدف حي الكاظمية شمال بغداد، أمس.

وفي دمشق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات «التفجير الإرهابي المزدوج».

واعتبر مصدر مسؤول في الوزارة وفقاً لـ«سانا» أن هذا العمل الإجرامي يأتي للتغطية على الهزائم التي مني بها الإرهابيون إثر الانتصارات التي يحققها جيش العراق والحشد الشعبي لتحرير مدينة الموصل كما أن الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مدينة حلب قد جرد التنظيمات الإرهابية مما تبقى لديها من إمكانيات لمواجهة تقدم الجيشين السوري والعراقي.