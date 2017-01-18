«المجلس الوطني الكردي» تلقى الدعوة للمشاركة في «أستانا» … «الاتحاد الديمقراطي»: لن نلتزم بمقررات مؤتمر استبعدنا عنه

| جانبلات شكاي

وجه مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي سيهانوك ديبو انتقادات شديدة إلى تركيا على خلفية مواقفها التي أدت إلى استبعاد حزبه من المشاركة في مؤتمر «أستانا»، بينما أعلن ‏عضو اللجنة السياسية لحزب «يكيتي الكردي في سورية» فؤاد عليكو أن «المجلس الوطني الكردي» تلقى الدعوة للمشاركة في المؤتمر.

وقال عليكو من على صفحته على فيسبوك أنه «تمت (أمس) دعوة «المجلس الوطني الكردي» إلى مؤتمر «أستانا» ممثلاً برئيس المجلس ابراهيم برو وعبد الحكيم بشار نائب رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» ممثلاً عن المجلس الكردي»، معتبراً الدعوة بمثابة «نجاح دبلوماسي رائع في تمثيل الشعب الكردي في المحافل الدولية», وجاء إعلان عليكو مفاجئاً، وتساءل ديبو في تصريح لـ«الوطن» عن الصفة التي سيشارك المجلس الوطني من خلالها في أستانا، وقال: «إن موسكو لطالما أعلنت عن تركيز مؤتمر «أستانا» على الفصائل المقاتلة على الأرض، فكيف توجه الدعوة للمجلس الكردي الذين لا قوات لديهم في سورية»؟

وتابع ديبو: «لم يوجهوا الدعوة لنا ولن يرسلوها وقد تم استبعادنا، وأي مقررات تخرج من هذا المؤتمر فنحن لن نلتزم بها»، مشيراً إلى أن لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» ولـ«قوات سورية الديمقراطية» شروطها للمشاركة في المؤتمر وأولها هو «الانسحاب التركي من الأراضي السورية».

وقال: «نستغرب أن تكون تركيا ضامنة لعملية وقف إطلاق النار في سورية وهي في ذات الوقت تحتل أراضي سورية ومتورطة في دعم كل من داعش وجبهة النصرة».