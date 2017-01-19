دي ميستورا اختار ممثلين عنه … لافروف: جميع الموقعين على «الهدنة» مدعوون إلى «أستانا»

| وكالات

في الوقت الذي اختار فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا ممثلين عنه لحضور اجتماع «أستانا» المقرر عقده في 23 الجاري، أكدت موسكو أن جميع الموقعين على اتفاق «الهدنة» في سورية، مدعوون للانضمام إلى هذا الاجتماع.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره النمساوي سباستيان كورتس: إن «جميع الفصائل السورية المسلحة، التي انضمت للهدنة في سورية، مدعوة للانضمام إلى المفاوضات في أستانا».

وجاء ذلك في معرض رد لافروف على سؤال حول موقف موسكو من مشاركة ميليشيا «جيش الإسلام» في الاجتماع، علما بأنه سبق لروسيا أن دعت إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة.

وقال لافروف إجابة عن هذا السؤال: «سيمثل وفد المعارضة السورية (إلى اجتماع أستانا) أولئك الذين وقعوا على اتفاق الهدنة في 29/كانون الأول» الماضي.

واستطرد قائلاً: «يشارك جيش الإسلام في تلك الاتفاقات (الهدنة والاجتماع)، ومهما كان موقف العديد من الدول من هذا الفصيل، فإنه ليس مدرجاً على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، ونحن ندعم هذه المقاربة، نظراً لما عبر عنه جيش الإسلام من الاستعداد للتوقيع، بجانب فصائل أخرى من المعارضة السورية المسلحة، على اتفاقية حول بدء المحادثات مع الحكومة السورية». وتابع لافروف: «يمكن لكل فصيل، غير مرتبط بداعش أو جبهة النصرة، الانضمام إلى اتفاق 29/كانون الأول، ونحن ندعو كافة الفصائل لذلك».

كما أكد لافروف أنه سيكون بإمكان ممثلين عن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، حضور المحادثات.

وقال رداً على سؤال حول اعتراض إيران على مشاركة واشنطن في المحادثات: «سأقول بصراحة، صيغة الدعوات التي نوجهها تسمح بضمان حضور جميع الأطراف التي سبق لنا أن ذكرناها في تصريحاتنا العلنية، بمن فيهم ممثلو الولايات المتحدة».

وشدد لافروف على أن الدعوة موجهة إلى ممثلي الحكومة السورية و«الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الهدنة». وأعاد إلى الأذهان أن «هناك قائمة بهذه الفصائل، التي قد بدأت بتشكيل وفد خاص بها».

في الأثناء، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده ليل (الثلاثاء – الأربعاء) ونشرت تفاصيله على موقع الأمم المتحدة، أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، تلقى دعوة لحضور اجتماع «أستانا»، وأن الأخير عين كلاً من رمزي عز الدين وروبرت دان، ممثلين عنه في الاجتماع، حسب وكالة «سمارت» المعارضة. وكان فيتالي نعومكين المستشار السياسي لدي ميستورا، دعا الإثنين، إلى ضرورة إشراك السعودية في عملية تسوية الأزمة في سورية، ضمن إطار مجموعة روسيا وتركيا وإيران في إشارة إلى اجتماع «أستانا».

وأعلن الإرهابيون الموافقون على الانضمام إلى اجتماع «أستانا» اكتمال تشكيل وفدهم إلى الاجتماع، زاعمين أنهم قادرون على خوض العملية السياسية لمرحلة ما بعد «أستانا».