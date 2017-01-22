«السلطان مراد» تخلي مواقعها في جرابلس

| الوطن – وكالات

نقلت مواقع معارضة عن القيادي أحمد عثمان في ميليشيا «لواء السلطان مراد» قوله عبر صفحته في تويتر: «أخلينا جميع المقرات وسحبنا جميع الحواجز من داخل جرابلس استجابة لطلب من قيادة غرفة عمليات «درع الفرات».

وأضاف: إن «بعض الفصائل أخلت مقراتها منذ نحو شهر لتسليم المدينة إلى إدارة محلية تديرها الحكومة السورية المؤقتة»، مشيراً إلى أن «أغلب المدن التي أصبحت تحت سيطرة درع الفرات سيتم تسليمها إلى إدارات محلية مدنية».

بموازاة ذلك أكد نشطاء معارضون على فيسبوك أن «قوات سورية الديمقراطية» المنضوية في عملية «غضب الفرات» سيطرت أمس على قرية السويدية في ريف مدينة الطبقة الشمالي لتقترب أكثر من سد الفرات.