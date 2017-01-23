خطة أستانا: اجتماعات مغلقة وبيان مشترك

| وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أمس، أن المباحثات خلال اجتماع أستانا بشأن الأزمة السورية ستجري على مدى يومين خلف أبواب مغلقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاجتماعات ستبدأ في فندق «Rixos» الاثنين عند الساعة 13.00 بتوقيت كازاخستان على أن تنتهي الثلاثاء في الساعة 13.00.

من جانبها كشفت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء تفاصيل خطة الاجتماع في العاصمة الكازاخية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن اللقاءات ستبدأ بمأدبة غداء على شرف المدعوين تتبعها، الجلسة الأولى للمباحثات عند الساعة 13:00-14:00 بالتوقيت المحلي، حيث يفتتحها رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف بكلمة ترحيب، تتبعها كلمات رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وعند الساعة 14:00-15:00 بالتوقيت المحلي تبدأ الاجتماعات بين الوفد الحكومي الرسمي ووفد التنظيمات الإرهابية، وفق الوكالة التي ذكرت أن ممثل الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا سيقوم بدور الوسيط بينهما، وقد تنضم إليه وفود أخرى في الوساطة. أما في فترة ما بعد الظهر، فستتواصل المشاورات بشكل ثنائي.

وفي الجلسة العامة الثانية التي تبدأ عند الساعة 19:00-20:00 مساء بالتوقيت المحلي، سيتم تلخيص النتائج الأولية التي تم التوصل إليها خلال اليوم الأول من الاجتماعات.

في اليوم الثاني من المقرر، حسب الوكالة، أن تعقد محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، وعند الساعة 14:00 بعد الظهر سيتم استكمال الجولة الأولى من الاجتماعات، لاستخلاص النتائج ومناقشتها واعتماد بيان مشترك من قبل المشاركين في الاجتماع، ليتم بعدها عقد مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء الوفود.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصادر مقربة من اجتماع أستانا: أن الهدف الرئيسي منه «تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار»، المعلن في 29 كانون الأول الماضي. وشددت المصادر على أن المجتمعين لن يبحثوا أي مبادرات أخرى.

بدورها، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر مقرب من اجتماع أستانا أن روسيا وتركيا وإيران تعد وثيقة للتسوية السورية لتقديمها لاحقاً للوفدين السوريين من أجل توقيعها في أستانا.