برلمانيون بلجيك اعتبروا أن القضاء على الإرهاب في سورية يقلص انتشاره في العالم .. الرئيس الأسد: سياسة الدول الأوروبية في بداية الحرب قضت على دورها

| وكالات

اعتبر الرئيس بشار الأسد أن «معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سورية وهي بذلك عزلت نفسها وقضت على أي دور يمكن أن تلعبه في هذا المجال كما أنها تسببت بإلحاق الضرر بمصالح شعوبها من خلال دعم تنظيمات مارست مختلف أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري».

واستقبل الرئيس الأسد أمس وفداً برلمانياً بلجيكياً يرأسه النائب فيليب دوفينتر، ووفقاً لما نقلته وكالة «سانا»، أوضح الرئيس الأسد خلال اللقاء أن هناك سياسيين غربيين يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم، وهذا أدى إلى نشوء سياسات أوروبية بعيدة عن الواقع في بعض القضايا وهذا بدوره ألقى بظلاله على موقع الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم».

أعضاء الوفد الذين عقدوا أمس اجتماعاً آخر مستقلاً مع نائب وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، واجتماعاً ثالثاً في غرفة تجارة دمشق، اعتبروا خلال اللقاء مع الرئيس الأسد أن «النجاح في القضاء على الإرهاب في سورية سيؤدي حتما إلى تقليص انتشاره في العالم أجمع»، وأوضحوا أن الرأي العام في عدد كبير من الدول الأوروبية يشهد تحولاً لافتاً في موقفه إزاء ما يحصل في سورية.

وكان الوفد الذي ضم أربعة نواب وأربعة صحفيين بلجيكيين، وصل إلى دمشق الخميس الماضي وزار مدينة حلب، ليعود إلى دمشق حيت التقى رئيسة مجلس الشعب هدية عباس وزار مركز الإيواء في الحرجلة.